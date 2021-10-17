Алонсо уверен, что Рассел сможет конкурировать с Хэмилтоном лучше, чем это получалось у Боттаса
Босс Red Bull рассказал, что после столкновения с Хэмилтоном Ферстаппен потерял сознание
Хорнер раскрыл новые подробности об аварии на Гран-при Великобритании
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull
Босс Red Bull поделился новой информацией об аварии Макса Ферстаппена и семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании:
Совершенно естественно, что Макс был очень разочарован результатом в Сильверстоуне, ведь перед этим он проделал очень тяжелую работу. Он выиграл спринтерскую гонку, стартовал с поула во время гонки и лидировал. А потом произошла та авария. Она была очень серьезной, у Макса сломалось сиденье. Думаю, он оказался в нокауте. Та авария, безусловно, стала самой крупной в его карьере.
Фернандо Алонсо считает, что приход Джорджа Рассела в Mercedes в следующем сезоне станет серьезным вызовом для Хэмилтона.
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