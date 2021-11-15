Босс Red Bull: «Важно понять, откуда у Mercedes взялась такая скорость – Ферстаппен не мог ничего сделать с таким Хэмилтоном»

Болид Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии / Фото: Twitter Mercedes

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что коллектив не будет подавать протест из-за преимущества в скорости Mercedes на Гран-при Бразилии:



Когда Льюис обогнал Макса, он был практически на 30 км/ч быстрее, нам предстоит разобраться в случившемся. А следить за соблюдением правил должна FIA. Мы доверяем FIA – их проверкам, результатам их расследований.

Но скорость Mercedes на прямых действительно впечатляет. Тем более при таком уровне прижимной силы. И конечно Макс, как гонщик, не мог защищаться против настолько быстрого соперника. То есть, любому другому пилоту нужно было бы сократить отставание до 0,4 секунды, чтобы вообще хоть немного приблизиться к возможности совершить обгон. Это очень мощное оружие – учитывая то, что впереди нас ждут гонки на быстрых трассах.