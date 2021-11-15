Босс Red Bull: «Важно понять, откуда у Mercedes взялась такая скорость – Ферстаппен не мог ничего сделать с таким Хэмилтоном»
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что коллектив не будет подавать протест из-за преимущества в скорости Mercedes на Гран-при Бразилии:
На этой гонке мы не будем подавать протест. Важно понять, откуда именно взялась такая скорость Mercedes. Хотя понятно, что здесь у них был новый двигатель, и при этом они работали примерно с тем же уровнем прижимной силы на болиде, что и в Монако.
Когда Льюис обогнал Макса, он был практически на 30 км/ч быстрее, нам предстоит разобраться в случившемся. А следить за соблюдением правил должна FIA. Мы доверяем FIA – их проверкам, результатам их расследований.
Но скорость Mercedes на прямых действительно впечатляет. Тем более при таком уровне прижимной силы. И конечно Макс, как гонщик, не мог защищаться против настолько быстрого соперника. То есть, любому другому пилоту нужно было бы сократить отставание до 0,4 секунды, чтобы вообще хоть немного приблизиться к возможности совершить обгон. Это очень мощное оружие – учитывая то, что впереди нас ждут гонки на быстрых трассах.
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