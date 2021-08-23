Босс Williams: «Если Расселл не получит приглашение от Mercedes, он бы хотел остаться у нас»

Джордж Расселл / фото - f1news.ru

Руководитель Williams Йост Капито рассказал, что команда ждет решения Mercedes по Джорджу Расселлу, и только после этого сможет начать прорабатывать варианты на случай замены гонщика.

Капито цитирует портал gpfans.com:

В данный момент Джордж, если не получит приглашение от Mercedes, хотел бы остаться в Williams, потому что ему нравится команда. Он видит прогресс. Если он не перейдет в Mercedes, ты мы будем очень рады его сохранить.

Однако в данный момент лично мы ничего не можем сделать. Мы сосредоточены на сезоне, проводим гонку за гонкой. И меня сильно впечатляет то, как Джордж справляется с ситуацией. Он не отвлекается на вопросы вроде «Нужно ли мне ждать? Где звонок? Получу ли я его или нет?» Нет, он спокоен и сосредоточен на выполнении своих задач в Williams. Это впечатляет.

Лично я пока не общался с гонщиками, которые потенциально могут перейти в Williams. Со мной на связь выходило довольно много гонщиков, но я просто объяснил им ситуацию. В данный момент мы не можем ничего обсуждать, ведь я не могу подписать нового гонщика. Мы не можем принять решение до тех пор, пока остается шанс сохранить Джорджа. Все очень просто. Сначала должна разрешиться ситуация с Джорджем, только после этого мы сможем реагировать».