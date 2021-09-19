Босс Williams: «Между Расселлом и Латифи не такая разница, как думают»
Руководитель Williams Йост Капито высказался о перспективах команды после ухода Джорджа Расселла в Mercedes в 2022 году.В следующем сезоне за коллектив из Гроува будут выступать Николас Латифи и Алекс Албон.
Капито цитирует портал GPFans:
«Сложно сказать. В квалификации Ники проиграл 0,04 секунды. Так что нельзя говорить об огромной разнице между Джорджем и Ники в квалификациях. В гонках тоже – в Венгрии Ники проделал фантастическую работу.
Не считаю, что разница такая, как думают все. В этом сезоне у него (Латифи) возникали проблемы в квалификации не по своей вине, что мешало ехать в темпе Джорджа».
Руководитель Williams также поделился мнением об Албоне:
«Уверен, что Алекс очень быстро освоится и покажет, на что способен. Я абсолютно убежден, что в следующем году в команде будут два очень сильных гонщика.
С моей точки зрения, мы получили оптимальное сочетание опыта и молодости в лице Алекса. Я нисколько не сомневаюсь, что для него лучшее еще впереди. Он прошел через трудности, был в Mercedes, был в Red Bull, так что знает многое, у него большой опыт.
Кроме этого, он обладает исключительным характером. Он очень дружелюбный и приятный парень, но в то же время настоящий боец».
Алекс Албон рассказал о том, что Джордж Расселл поддержал его кандидатуру при обсуждении перехода в Williams.
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