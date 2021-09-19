Босс Williams: «Между Расселлом и Латифи не такая разница, как думают»

Йост Капито / фото - Getty Images

Руководитель Williams Йост Капито высказался о перспективах команды после ухода Джорджа Расселла в Mercedes в 2022 году.

В следующем сезоне за коллектив из Гроува будут выступатьКапито цитирует портал

Не считаю, что разница такая, как думают все. В этом сезоне у него (Латифи) возникали проблемы в квалификации не по своей вине, что мешало ехать в темпе Джорджа».

Руководитель Williams также поделился мнением об Албоне:

С моей точки зрения, мы получили оптимальное сочетание опыта и молодости в лице Алекса. Я нисколько не сомневаюсь, что для него лучшее еще впереди. Он прошел через трудности, был в Mercedes, был в Red Bull, так что знает многое, у него большой опыт.

Кроме этого, он обладает исключительным характером. Он очень дружелюбный и приятный парень, но в то же время настоящий боец».