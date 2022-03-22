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Боттас: «Ближайшая цель – постараться выиграть у Haas»

Финн высказался о конкуренции с американской командой
Автоспорт Формула-1
13:00
Боттас: «Ближайшая цель – постараться выиграть у Haas»
Валттери Боттас / фото - formula1.com

Пилот Alfa Romeo Валттери Боттас настроен на борьбу с Haas в ближайших гонках.

Финна цитирует портал Motorsport Week:

«Если бы нам заранее сказали о шестом месте в квалификации или гонке, мы бы согласились. Обе машины попали в топ-10 – это гораздо лучше, чем результаты, к которым команда привыкла в последние годы.

Мне кажется, ближайшая цель – постараться выиграть у Haas. У них быстрый болид, но Mercedes, Red Bull и Ferrari находятся дальше от нас. Alfa Romeo по крайней мере претендует на место «лучшей команды из остальных» – неплохое начало».

Валттери Боттас признался, что его пытались переманить из Alfa Romeo.

Рене Тер Велде
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Теги

Валттери Боттас Alfa Romeo Haas

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