Боттас: «Хэмилтон прямо сказал мне, что по-прежнему хочет видеть меня своим напарником»

Финский гонщик Mercedes может потерять место в немецкой команде в следующем сезоне

Валттери Боттас / фото - racefans.net

Пилот Mercedes Валттери Боттас заявил, что Льюис Хэмилтон хотел бы сохранить его своим напарником в следующем сезоне.

Боттас может потерять место в Mercedes в 2022 году в том случае, если боссы немецкой команды решат повыситьи перевести его из Williams в Mercedes.

Финна цитирует портал italy24news.com:

«Да, Льюис прямо сказал мне, что по-прежнему хочет видеть меня своим напарником. Мы неплохо ладим и вместе здорово справляемся с работой. Однако факт в том, что гонщики не оказывают серьезного влияния на подобные решения по выбору состава командой. Я уже привык к неопределенности, история повторяется каждый год, тебе нужно просто научиться жить с этим, стать толстокожим».

Боттас не стал опровергать или подтверждать информацию о том, что на случай потери места в Mercedes его представители уже ведут переговоры с Williams и Alfa Romeo.

«У меня нет новой информации о моем будущем – по крайней мере, которую я мог бы рассказать. Ситуация проясняется, но я не могу об этом говорить. Но все нормально и я весьма раз тому, в каком направлении развивается ситуация. Однако в данный момент я в любом случае не вижу смысла обсуждать слухи. Я не могу рассказать о том, с кем мы общаемся и что происходит, но мы обсуждаем этот вопрос, стараясь найти наилучший вариант для следующего сезона».

Босс Williams Йост Капито рассказал, что команда ждет решения Mercedes по Джорджу Расселлу.