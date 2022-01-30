Боттас: «Я думаю, что Формула-1 значит для Хэмилтона нечто большее, чем для всех остальных гонщиков»
Боттас лишился бонусов из-за проигранного титула Хэмилтоном
Но финн особо по этому поводу не переживает
Боттас и Хэмилтон / Фото: formula1
Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас рассказал, что недополучил по итогам сезона-2021 из-за того, что Льюис Хэмилтон не стал чемпионом:
Да, это так. Определенные бонусы привязаны к определенным достижениям. К счастью, мне заранее ничего не платили.
В какой-то момент ты перестаешь проверять баланс банковского аккаунта. Конечно, деньги играют большую роль в Формуле-1, однако я помню свои корни и добился многого.
Напомним, что место финна в «черных стрелах» займет Джордж Рассел.
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