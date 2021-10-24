Боттас потеряет 5 позиций на старте Гран-при США
Боттас: «McLaren и Ferrari – не самые простые машины для обгона»
Финн начнет Гран-при США с девятой позиции
Валттери Боттас / фото - Twitter
Гонщик Mercedes Валттери Боттас поделился мнением о болидах McLaren и Ferrari, которые стартуют выше него на Гран-при США.
Финна цитирует Autosport:
«Не самые простые машины для обгона, безусловно. По ощущениям преследовать здесь достаточно сложно, но по крайней мере ожидаются два пит-стопа – как минимум два шанса, связанные со стратегией. Кто знает – возможности появятся».
Финн признался, что мог подняться выше четвертого места в квалификации:
«Конечно, я старался оказаться как можно выше, но на второй попытке в третьем сегменте проблема заключалась в хаосе в последнем секторе – блокировалась передняя часть, была недостаточная поворачиваемость, и я потерял много времени. Даже первый круг получился более-менее приличным, однако последний сектор вышел не особо хорошим. Что есть, то есть – я стартую девятым».
Валттери Боттас получит штраф за замену двигателя и начнет гонку с девятой позиции.
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