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Боттас: «Мы с Чжоу будем работать, как одна команда»

Финн уверен, что сможет сработаться с новым напарником
Автоспорт Формула-1
26 января 21:55
Боттас: «Мы с Чжоу будем работать, как одна команда»
Валттери Боттас / фото - motorsport.com

Гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас уверен, что сможет хорошо сработаться с новым напарником Чжоу Гуаньюем, для которого предстоящий сезон станет дебютным в Формуле-1.

Боттаса цитирует Planet F1:

«Как для пилота, первый год в Формуле-1 никогда не бывает простым. Тебе всегда нужно очень многому учиться. Хотя в современной Формуле-1 каждая команда стала настолько профессиональной, с таким количеством сотрудников, что пилоты получают очень большую поддержку, и им помогают учиться, что я уверен, что он будет очень быстро развиваться.

Чжоу, как кажется, действительно хочет учиться и хочет выступать на хорошем уровне. И мы будем работать, как одна команда. С каждым напарником по команде за карьеру мне удавалось хорошо сработаться. И я не вижу причин, по которым в данном случае это должно измениться».

Валттери Боттас объяснил свой уход из Mercedes.

Рене Тер Велде
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Валттери Боттас Alfa Romeo

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