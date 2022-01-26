Боттас: «Мы с Чжоу будем работать, как одна команда»

Валттери Боттас / фото - motorsport.com

Гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас уверен, что сможет хорошо сработаться с новым напарником Чжоу Гуаньюем, для которого предстоящий сезон станет дебютным в Формуле-1.

Боттаса цитирует Planet F1:

Чжоу, как кажется, действительно хочет учиться и хочет выступать на хорошем уровне. И мы будем работать, как одна команда. С каждым напарником по команде за карьеру мне удавалось хорошо сработаться. И я не вижу причин, по которым в данном случае это должно измениться».