Хаккинен: «В Mercedes считают Боттаса фантастическим гонщиком, я в этом уверен»
Боттас: «Не считаю, что уровень моих результатов снизился»
Финн посетовал на конкурентоспособность болида Mercedes
Фото: Daimler AG
Финский гонщик Mercedes Валттери Боттас не считает, что в этом сезоне уровень его выступлений снизился. Слова двукратного вице-чемпиона мира приводит Autosport Web:
«Нельзя отрицать, что в этом году Mercedes тяжело. Еще до старта сезона мы ожидали, что с Red Bull будет трудно бороться, и сейчас ситуация не самая комфортная. Тем не менее, мы не сидим на месте: несмотря на то, что инженеры в основном сосредоточены на машине следующего года, развитие актуального болида не остановилось. Я верю, что мы сможем сражаться с Red Bull.
Ситуация не очень приятная. Тем не менее, хочу прояснить: я не считаю, что уровень моих выступлений снизился. Это просто результат относительной конкурентоспособности машины, и, как я уже сказал, я верю, что мы ее улучшим. Отставание от Ландо Норриса очень маленькое, и мы хотим отыграть позиции».
После половины сезона Боттас занимает четвертое место в личном зачете пилотов.
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