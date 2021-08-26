Боттас: «Не считаю, что уровень моих результатов снизился»

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Финский гонщик Mercedes Валттери Боттас не считает, что в этом сезоне уровень его выступлений снизился. Слова двукратного вице-чемпиона мира приводит Autosport Web:

Ситуация не очень приятная. Тем не менее, хочу прояснить: я не считаю, что уровень моих выступлений снизился. Это просто результат относительной конкурентоспособности машины, и, как я уже сказал, я верю, что мы ее улучшим. Отставание от Ландо Норриса очень маленькое, и мы хотим отыграть позиции».