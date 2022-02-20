Боттас не верит, что Рассел составит конкуренцию Хэмилтону

Хэмилтон и Рассел / Фото: Mercedes

Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас высказался о шансах Джорджа Рассела в противостоянии с семкиратным чемпионом Ф-1 Льюисом Хэмилтоном:



У каждого гонщика бывают хорошие и плохие дни, но у Льюиса невероятно высокий базовый уровень. И даже в плохой для себя день на самом деле он не так уж и плох. Более того, он здорово умеет адаптироваться к разным условиям, реагировать на изменения – будь то подстройка настроек болида или что-то еще. Люди этого не видят, но на самом деле Льюис очень много над этим работает.

Я горжусь тем, что в определенных моментах мне удавалось его побеждать, но мне никогда не хватало такой стабильности, которая необходима, чтобы победить Льюиса на дистанции сезона.