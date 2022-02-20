Боттас не верит, что Рассел составит конкуренцию Хэмилтону
Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас
высказался о шансах Джорджа Рассела
в противостоянии с семкиратным чемпионом Ф-1 Льюисом Хэмилтоном:
Не думаю, что это случится в ближайшей перспективе – что кто-то сможет победить Хэмилтона на одинаковых машинах. Да, Джордж быстро адаптировался в команде, ведь он не первый год работает с Mercedes, но победить Льюиса очень непросто. Я испытал это на собственном опыте. И в первую очередь таким его делает потрясающая стабильность.
У каждого гонщика бывают хорошие и плохие дни, но у Льюиса невероятно высокий базовый уровень. И даже в плохой для себя день на самом деле он не так уж и плох. Более того, он здорово умеет адаптироваться к разным условиям, реагировать на изменения – будь то подстройка настроек болида или что-то еще. Люди этого не видят, но на самом деле Льюис очень много над этим работает.
Я горжусь тем, что в определенных моментах мне удавалось его побеждать, но мне никогда не хватало такой стабильности, которая необходима, чтобы победить Льюиса на дистанции сезона.
Напомним, что Рассел считает, что в финале прошлого сезона у Хэмилтона отняли восьмой титул.
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