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Боттас – о Гран-при Турции: «Одна из моих лучших гонок»

Победа стала для финна десятой в Формуле-1
Автоспорт Формула-1
10 октября 17:50
Боттас – о Гран-при Турции: «Одна из моих лучших гонок»
Валттери Боттас / фото - Getty Images

Гонщик Mercedes Валттери Боттас прокомментировал первую победу в 2021 году – финн выиграл Гран-при Турции с поула.

Финна цитирует BBC:

«Давно я не побеждал, но ощущения хорошие. Это одна из моих лучших гонок – все было под контролем. Наконец-то все прошло гладко. Машина была в хорошем состоянии, я чувствовал уверенность.

Когда сухая траектория всего одна, легко вылететь, и, безусловно, необходимо было сохранять концентрацию. Так что гонка получилась сложной, однако есть ощущение, что это заслуженный выигрыш».

Победа стала для Боттаса десятой в Формуле-1. Результаты Гран-при Турции.

Рене Тер Велде
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Валттери Боттас Mercedes Гран-при Турции

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