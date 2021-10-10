Боттас одержал первую победу в сезоне, выиграв Гран-при Турции
Боттас – о Гран-при Турции: «Одна из моих лучших гонок»
Победа стала для финна десятой в Формуле-1
Валттери Боттас / фото - Getty Images
Гонщик Mercedes Валттери Боттас прокомментировал первую победу в 2021 году – финн выиграл Гран-при Турции с поула.
Финна цитирует BBC:
«Давно я не побеждал, но ощущения хорошие. Это одна из моих лучших гонок – все было под контролем. Наконец-то все прошло гладко. Машина была в хорошем состоянии, я чувствовал уверенность.
Когда сухая траектория всего одна, легко вылететь, и, безусловно, необходимо было сохранять концентрацию. Так что гонка получилась сложной, однако есть ощущение, что это заслуженный выигрыш».
Победа стала для Боттаса десятой в Формуле-1. Результаты Гран-при Турции.
Комментарии 0