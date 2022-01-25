Боттас: «Williams движется в правильном направлении, но я сделал выбор в пользу Alfa Romeo»
Боттас объяснил свой уход из Mercedes
Финн не захотел в который раз заключать однолетний контракт
Фото: Twitter Mercedes
Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас в подкасте Beyond The Grid заявил, что ушел из Mercedes, так как не получил от команды долгосрочный контракт:
Вольфф знал, что в какой-то момент нам нужно будет принять решение. Я понимал, что если мне не удастся остаться в Mercedes на ближайшие два года или больше, то мне точно следует попробовать что-то новое. Вопрос был прост – смогут ли они мне предоставить двухлетний или более долгосрочный контракт? Тото сказал, что сейчас у них нет такой возможности. Поэтому для меня все решилось довольно несложно.
Напомним, что место финна в «черных стрелах» займет Джордж Рассел.
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