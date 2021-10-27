Боттас: «Очень надеюсь, что штрафов за замену моторов больше не будет»

На Гран-при США на болид финна установили уже шестой двигатель в этом сезоне

Валттери Боттас / фото - ruetir.com

Пилот Mercedes Валттери Боттас надеется, что ему больше не понадобится отбывать штраф за новые мотор в оставшихся гонках сезона.

На Гран-при США на болид Боттаса установили уже шестой по счету в нынешнем сезоне двигатель внутреннего сгорания, из-за чего финн потерял пять позиций на стартовой решетке. Боттас также получал штрафы за замену моторов на этапах в Монце и Сочи.

Боттаса цитирует портал autosport.com:

«Очень надеюсь, что мы с этим закончили и штрафов больше не будет. Мне кажется, что оба находящихся в моем пуле мотора в хорошем состоянии, так что все должно быть нормально. Мы не обнаружили в их работе никаких проблем – так что будем надеяться, что я смогу завершить сезон без новых штрафов. Ведь борьба в чемпионате идет настолько плотная, что даже штраф в пять позиций может сильно испортить тебе гонку».

Результаты Гран-при США.