Боттас признался, что его пытались переманить из Alfa Romeo

Финский гонщик доволен своим решением остаться в итальянской команде

Валттери Боттас / фото - Getty Images

Новобранец Alfa Romeo Валттери Боттас в подкасте Supla рассказал, как его пыталась переманить одна из команд Формулы-1 после того, как он подписал контракт с итальянской конюшней.

«Мне позвонили через два дня после того, как я подписал контракт с Alfa Romeo. Они сказали: «Ты нам нужен, мы можем заплатить в два раза больше, чем Alfa. Я ответил, что они немного опоздали. Я очень доволен своим решением. Думаю, это будет хорошим началом новой истории. Сезон-2021? Когда ты чувствуешь, будто к твоему горлу приставили нож, голова работает не лучшим образом. Когда я пришел в команду в 2017 году, мог думать только об одном – возможности выиграть титул чемпиона мира. У меня не получилось. Но я должен концентрироваться на позитиве. Я смог вырасти как пилот и человек, многому научился. Вместе мы смогли добиться потрясающих высот. Возьму этот опыт и воспоминания с собой».

Валттери Боттас признался, что справлялся со сложностями в Mercedes при помощи спиртных напитков.