Рассел – о переходе в Mercedes: «Боттас установил высокую планку»
Боттас рассказал, когда Mercedes ему сообщил о не продлении контракта
Финский гонщик продолжит карьеру в Alfa Romeo
Валттери Боттас / Фото: Mercedes AMG F1
Двукратный вице-чемпион мира Валттери Боттас рассказал, что узнал о том, что Mercedes не будет продлевать с ним контракт во время летнего перерыва. Слова финского гонщика приводит CRASH.NET:
«Я никогда не любил делиться подробностями того, что было за кулисами, потому что это личное. Но могу сказать, что еще до Спа я знал, что произойдет. Будапешт был последней гонкой перед летним перерывом, и на тот момент еще не было принято никаких решений по этому поводу, но потом мы вместе приняли решение. Это случилось летом, перед Спа.
Что касается моего перехода в Alfa Romeo, то не мне вам говорить, как серьезно они относятся к будущему. Эта команда как торговая марка привержена своему делу вот уже несколько лет. Я не хочу особо делиться деталями, но у нас и впрямь большие ожидания, очень высокие цели, и меня это действительно мотивирует».
Боттаса в Mercedes заменит Джордж Рассел.
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