Боттас рассказал, когда Mercedes ему сообщил о не продлении контракта

Валттери Боттас / Фото: Mercedes AMG F1

Двукратный вице-чемпион мира Валттери Боттас рассказал, что узнал о том, что Mercedes не будет продлевать с ним контракт во время летнего перерыва. Слова финского гонщика приводит CRASH.NET:

Что касается моего перехода в Alfa Romeo, то не мне вам говорить, как серьезно они относятся к будущему. Эта команда как торговая марка привержена своему делу вот уже несколько лет. Я не хочу особо делиться деталями, но у нас и впрямь большие ожидания, очень высокие цели, и меня это действительно мотивирует».