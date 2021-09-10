Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 10
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Руан - Донбасс 4:3 Окончен
21:30 Рунгстед - Клагенфурт 1:5 Окончен
Теннис (2 события из 5) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
03:45 Новак Джокович - Matteo Berrettini 3:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Каролина Плишкова - Мария Саккари 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Кремень - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Александрия - Ингулец -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 7) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:20 Ред Булл Зальцбург - Фриск Аскер -:- Запланирован
21:30 Больцано - Ястшембе -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 30) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Полесье - Прикарпатье -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Рух - Заря -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Черноморец -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Динамо -:- Запланирован
19:30 Шахтер - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рунгстед - Донбасс -:- Запланирован
20:30 Руан - Клагенфурт -:- Запланирован

Боттас рассказал, когда Mercedes ему сообщил о не продлении контракта

Финский гонщик продолжит карьеру в Alfa Romeo
Автоспорт Формула-1
12:36
Боттас рассказал, когда Mercedes ему сообщил о не продлении контракта
Валттери Боттас / Фото: Mercedes AMG F1

Двукратный вице-чемпион мира Валттери Боттас рассказал, что узнал о том, что Mercedes не будет продлевать с ним контракт во время летнего перерыва. Слова финского гонщика приводит CRASH.NET:

«Я никогда не любил делиться подробностями того, что было за кулисами, потому что это личное. Но могу сказать, что еще до Спа я знал, что произойдет. Будапешт был последней гонкой перед летним перерывом, и на тот момент еще не было принято никаких решений по этому поводу, но потом мы вместе приняли решение. Это случилось летом, перед Спа.

Что касается моего перехода в Alfa Romeo, то не мне вам говорить, как серьезно они относятся к будущему. Эта команда как торговая марка привержена своему делу вот уже несколько лет. Я не хочу особо делиться деталями, но у нас и впрямь большие ожидания, очень высокие цели, и меня это действительно мотивирует».


Боттаса в Mercedes заменит Джордж Рассел.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Валттери Боттас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпион Формулы-Е может стать напарником Боттаса в Alfa Romeo
Чемпион Формулы-Е может стать напарником Боттаса в Alfa Romeo
Автоспорт Формула-1
7 сентября 08:26
Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»
Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»
Автоспорт Формула-1
6 сентября 19:58
Вольфф: «Боттас навсегда останется частью Mercedes»
Вольфф: «Боттас навсегда останется частью Mercedes»
Автоспорт Формула-1
6 сентября 17:01
Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»
Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»
Автоспорт Формула-1
6 сентября 15:25
Боттас официально стал гонщиком Alfa Romeo
Боттас официально стал гонщиком Alfa Romeo
Автоспорт Формула-1
6 сентября 14:51
Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Послесловие
Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Автоспорт Формула-1
5 сентября 20:39

Новости: Автоспорт

Боттас рассказал, когда Mercedes ему сообщил о не продлении контракта
Боттас рассказал, когда Mercedes ему сообщил о не продлении контракта
Формула-1
12:36
Расселл: «Мы с Хэмилтоном находимся на разных этапах карьеры – не вижу, за счет чего могут возникнуть проблемы»
Расселл: «Мы с Хэмилтоном находимся на разных этапах карьеры – не вижу, за счет чего могут возникнуть проблемы»
Формула-1
10:30
Райкконен может остаться в Alfa Romeo
Райкконен может остаться в Alfa Romeo
Формула-1
9 сентября 12:54
Леклер: «Гонки в Монце всегда были особенными для Ferrari»
Леклер: «Гонки в Монце всегда были особенными для Ferrari»
Формула-1
9 сентября 11:02
Источник: Феттель уйдет из Формулы-1 после завершения сезона
Источник: Феттель уйдет из Формулы-1 после завершения сезона
Формула-1
8 сентября 22:54
Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица
Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица
Формула-1
8 сентября 19:28
Жена Шумахера: «Михаэль другой, но он с нами»
Жена Шумахера: «Михаэль другой, но он с нами»
Формула-1
8 сентября 19:10
Албон: «Здорово видеть прогресс Williams, с нетерпением жду возможности помочь команде»
Албон: «Здорово видеть прогресс Williams, с нетерпением жду возможности помочь команде»
Формула-1
8 сентября 16:59
Williams объявил о заключении соглашения с Албоном
Williams объявил о заключении соглашения с Албоном
Формула-1
8 сентября 16:39
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
7
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» — «Фриск Аскер». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» — «Фриск Аскер». Видео трансляция
21:15
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
11 сентября 19:00
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
11 сентября 22:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
12 сентября 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
12 сентября 19:00
Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал». Онлайн трансляция
12 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00