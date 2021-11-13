Боттас рассказал, за счет чего сумел обогнать Ферстаппена в спринте Гран-при Бразилии

Пилот Mercedes обеспечил себе поул-позицию воскресной гонки

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Валттери Боттас прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Бразилии:

#QUOTE«Для меня хороший старт был ключевым. Мы ставили на хороший старт, потому и использовали мягкий комплект резины. В некоторых поворотах Максу был тяжело следовать за мной. Я очень доволен, что наша тактика сработала. Спасибо всем, кто пришел сегодня».#

Ранее Боттас рассказал о моменте, когда понял, что в Mercedes он не для того, чтобы бороться за титул чемпиона мира.