Боттас с первой позиции начнет спринтерскую гонку Гран-при Италии

Хэмилтон и Ферстаппен расположились в квалификации следом за финном

Болид Валттери Боттаса / Фото: Twitter F1

Завершилась квалификация Гран-при Италии.



По ее итогам первый ряд завтрашней спринтерской гонки остался за Mercedes – Валттери Боттас почти на 0,1 с опередил Льюиса Хэмилтона. На третьей позиции расположился лидер личного зачета Макс Ферстаппен.

Напомним, что в следующем сезоне Боттас будет выступать за Alfa Romeo.

Квалификация Гран-при Италии: