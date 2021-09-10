Хэмилтон показал лучшее время в свободных заездах Гран-при Италии
Боттас с первой позиции начнет спринтерскую гонку Гран-при Италии
Хэмилтон и Ферстаппен расположились в квалификации следом за финном
Болид Валттери Боттаса / Фото: Twitter F1
Завершилась квалификация Гран-при Италии.
По ее итогам первый ряд завтрашней спринтерской гонки остался за Mercedes – Валттери Боттас почти на 0,1 с опередил Льюиса Хэмилтона. На третьей позиции расположился лидер личного зачета Макс Ферстаппен.
Напомним, что в следующем сезоне Боттас будет выступать за Alfa Romeo.
Квалификация Гран-при Италии:
Take a bow, @ValtteriBottas #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/K8CHDfYUqv— Formula 1 (@F1) September 10, 2021
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