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Золотая коллекция бокса

Боттас: «Сейчас моя мотивация выше, чем раньше – потому что я попал в новое окружение»

Финский гонщик в следующем сезоне будет защищать цвета Alfa Romeo
Автоспорт Формула-1
20:30
Боттас: «Сейчас моя мотивация выше, чем раньше – потому что я попал в новое окружение»
Валттери Боттас / фото - formula1.com

Новобранец Alfa Romeo Валттери Боттас признался, что переход из Mercedes в новую команду придал ему мотивации.

Боттаса цитирует портал AS:

«Я чувствую, что сейчас моя мотивация даже выше, чем раньше – потому что я попал в новое окружение, и это здорово. Мне предстоит многое узнать о новой команде, о новой машине.

Во время обкатки новой машины шел дождь, а температура была всего плюс 4 градуса, но все равно было здорово опробовать новый болид. И по ощущениям он не так уж сильно отличался от машин предыдущего поколения.

Мы неплохо поработали. Всегда важно проверить и скорректировать какие-то вещи перед тестами. Но в целом все прошло хорошо. А об ощущениях за рулем болида можно будет судить уже на тестах в Барселоне. Сложно судить о новых машинах, проехав всего пару кругов, да и то под дождем, но они и правда стали тяжелее, а колеса больше».

Валттери Боттас признался, что его пытались переманить из Alfa Romeo.

Рене Тер Велде
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Теги

Валттери Боттас Mercedes Alfa Romeo

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