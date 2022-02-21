Боттас: «Сейчас моя мотивация выше, чем раньше – потому что я попал в новое окружение»

Валттери Боттас / фото - formula1.com

Новобранец Alfa Romeo Валттери Боттас признался, что переход из Mercedes в новую команду придал ему мотивации.

Боттаса цитирует портал AS:

Во время обкатки новой машины шел дождь, а температура была всего плюс 4 градуса, но все равно было здорово опробовать новый болид. И по ощущениям он не так уж сильно отличался от машин предыдущего поколения.

Мы неплохо поработали. Всегда важно проверить и скорректировать какие-то вещи перед тестами. Но в целом все прошло хорошо. А об ощущениях за рулем болида можно будет судить уже на тестах в Барселоне. Сложно судить о новых машинах, проехав всего пару кругов, да и то под дождем, но они и правда стали тяжелее, а колеса больше».