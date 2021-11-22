Mercedes вовремя проявил хладнокровность – и Хэмилтон почти догнал Ферстаппена в борьбе за титул
Боттас сообщила, что между болидами Mercedes есть разница
Финн рассказал, что он знает причину снижения скорости на уик-энде в Катаре
Валттери Боттас / Фото: Twitter Mercedes
Пилот Mercedes Валттери Боттас рассказал, с чем связано снижение скорости по ходу уик-энда в Катаре.
Я выяснил, почему, однако не могу с вами поделиться.
В квалификации моя машина уже была не такой, как в пятницу, и не такой, как у Льюиса. Между болидами есть различия.
В личном зачете Льюис Хэмилтон сократил отставание от Макса Ферстаппена.
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