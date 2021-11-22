Боттас сообщила, что между болидами Mercedes есть разница

Валттери Боттас / Фото: Twitter Mercedes

Пилот Mercedes Валттери Боттас рассказал, с чем связано снижение скорости по ходу уик-энда в Катаре.



В квалификации моя машина уже была не такой, как в пятницу, и не такой, как у Льюиса. Между болидами есть различия.