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Боттас: «Теперь я понимаю, почему Росберг ушел из Формулы-1»

Финн признался, что выступая в составе Mercedes он понял мотивы Нико
Автоспорт Формула-1
22:50
Боттас: «Теперь я понимаю, почему Росберг ушел из Формулы-1»
Валттери Боттас / фото - formula1.com

Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас признался, что выступая в составе Mercedes он понял, почему Нико Росберг после победы в чемпионате принял решение покинуть немецкую команду и завершить карьеру.

Боттаса цитирует ресурс Iltalehti:

«До моего перехода в Mercedes в команде было два пилота, которые упорно боролись друг с другом. Их сражение происходило в том числе и вне трассы, так что борьба стала больше политической. Когда я пришел в Mercedes, был сильно удивлен, почему Нико ушел из Формулы-1. Но теперь я его понимаю. По своему опыту могу сказать, что это очень непросто».

Валттери Боттас объяснил свой уход из Mercedes.

Рене Тер Велде
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Теги

Alfa Romeo Валттери Боттас Нико Росберг Mercedes

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