Боттас: «Мы с Чжоу будем работать, как одна команда»
Боттас: «Теперь я понимаю, почему Росберг ушел из Формулы-1»
Финн признался, что выступая в составе Mercedes он понял мотивы Нико
Валттери Боттас / фото - formula1.com
Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас признался, что выступая в составе Mercedes он понял, почему Нико Росберг после победы в чемпионате принял решение покинуть немецкую команду и завершить карьеру.
Боттаса цитирует ресурс Iltalehti:
«До моего перехода в Mercedes в команде было два пилота, которые упорно боролись друг с другом. Их сражение происходило в том числе и вне трассы, так что борьба стала больше политической. Когда я пришел в Mercedes, был сильно удивлен, почему Нико ушел из Формулы-1. Но теперь я его понимаю. По своему опыту могу сказать, что это очень непросто».
Валттери Боттас объяснил свой уход из Mercedes.
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