Боттас: «В Мексике обычно проявляются слабости Mercedes»

Валттери Боттас / Фото: Twitter Mercedes

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился мнением о предстоящем Гран-при Мексики:



Тем не менее, на бумаге эти трассы очень подходят Red Bull. Мы просто постарались сделать все возможное на основе информации, полученной в предыдущие сезоны, и как можно лучше подготовиться. Уик-энды получатся непростыми, но в Ф-1 не бывает легко.