Босс Mercedes не исключает, что Хэмилтон и Ферстаппен могут столкнуться в финальной гонке за чемпионство
Боттас: «В Мексике обычно проявляются слабости Mercedes»
Финн считает, что у Red Bull преимущество на предстоящем Гран-при
Валттери Боттас / Фото: Twitter Mercedes
Пилот Mercedes Валттери Боттас
поделился мнением о предстоящем Гран-при Мексики:
В Мексике обычно проявляются наши слабости. Похоже, в последние годы это в основном связано с работой силовой установки на большой высоте. Но, думаю, мы значительно оптимизировали мотор, и я ожидаю, что мы улучшим ситуацию.
Тем не менее, на бумаге эти трассы очень подходят Red Bull. Мы просто постарались сделать все возможное на основе информации, полученной в предыдущие сезоны, и как можно лучше подготовиться. Уик-энды получатся непростыми, но в Ф-1 не бывает легко.
Макс – без пяти минут чемпион. Неутешительный для Хэмилтона прогноз на исход борьбы за титул.
Напомним, что Макс Ферстаппен ведет ожесточенную борьбу за чемпионство с Льюисом Хэмилтоном, а босс Mercedes не исключает аварии в решающей гонке за титул.
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