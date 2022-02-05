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Боттас: «В Mercedes я использовал алкоголь, но не столько, чтобы избавиться от давления»

Финн испытывал сложности, выступая в составе немецкой команды
Автоспорт Формула-1
05 февраля 22:20
Боттас: «В Mercedes я использовал алкоголь, но не столько, чтобы избавиться от давления»
Валттери Боттас / фото - formula1.com

Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас в подкасте Supla признался, что справлялся со сложностями в Mercedes при помощи спиртных напитков.

«Сауна – священное место для меня. И да, порой я использовал алкоголь. Не столько для того, чтобы избавиться от давления, а чтобы прочистить голову и расслабиться перед следующим уик-эндом. Иногда это работало, иногда нет.

Могу сказать, что я начал смеяться гораздо чаще, когда подписал контракт с Alfa Romeo».

Валттери Боттас признался, что выступая в Mercedes он понял, почему Нико Росберг принял решение покинуть немецкую команду и завершить карьеру.

Рене Тер Велде
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Mercedes Валттери Боттас Alfa Romeo

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