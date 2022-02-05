Боттас: «Я видел Хэмилтона несколько дней спустя после Абу-Даби, и это было похоже на похороны»
Боттас: «В Mercedes я использовал алкоголь, но не столько, чтобы избавиться от давления»
Финн испытывал сложности, выступая в составе немецкой команды
Валттери Боттас / фото - formula1.com
Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас в подкасте Supla признался, что справлялся со сложностями в Mercedes при помощи спиртных напитков.
«Сауна – священное место для меня. И да, порой я использовал алкоголь. Не столько для того, чтобы избавиться от давления, а чтобы прочистить голову и расслабиться перед следующим уик-эндом. Иногда это работало, иногда нет.
Могу сказать, что я начал смеяться гораздо чаще, когда подписал контракт с Alfa Romeo».
Валттери Боттас признался, что выступая в Mercedes он понял, почему Нико Росберг принял решение покинуть немецкую команду и завершить карьеру.
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