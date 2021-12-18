Боттас: «У меня смешанные чувства»
Боттас: «В определенном смысле период в Mercedes можно считать неудачей»
Финн так и не смог выиграть титул в составе немецкой команды
Валттери Боттас / фото - formula1.com
Гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас признал, что период его карьеры в Mercedes можно считать неудачным, учитывая то, что он не смог выиграть титул.
Финна цитирует портал GP Fans:
«Да, мне и правда кажется, что в определенном смысле это можно считать неудачей. Но оглядываясь назад я могу сказать, что делал все что мог. Если бы я мог вернуться назад и пересмотреть все эти моменты – я бы просто старался показать свой максимум, пилотировал на пределе своих возможностей. Как я и делал».
Валттери Боттас рассказал, что после заключения контракта с Alfa Romeo на него выходила еще одна команда.
Комментарии 0