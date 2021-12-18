Боттас: «В определенном смысле период в Mercedes можно считать неудачей»

Финн так и не смог выиграть титул в составе немецкой команды

Валттери Боттас / фото - formula1.com

Гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас признал, что период его карьеры в Mercedes можно считать неудачным, учитывая то, что он не смог выиграть титул.

Финна цитирует портал GP Fans:

«Да, мне и правда кажется, что в определенном смысле это можно считать неудачей. Но оглядываясь назад я могу сказать, что делал все что мог. Если бы я мог вернуться назад и пересмотреть все эти моменты – я бы просто старался показать свой максимум, пилотировал на пределе своих возможностей. Как я и делал».

Валттери Боттас рассказал, что после заключения контракта с Alfa Romeo на него выходила еще одна команда.