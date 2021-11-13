Стюарды оштрафовали Хэмилтона. Британец будет стартовать последним в спринте Гран-при Бразилии
Боттас выиграл спринт Гран-при Бразилии, Хэмилтон совершил невероятный прорыв с последнего места
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен в воскресной гонке будет стартовать вторым
Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии. Второе место занял лидер чемпионата Макс Ферстаппен, третье – представитель Ferrari Карлос Сайнс.
Стартовавший с 20-го места Льюис Хэмилтон совершил фантастически прорыв на пятое место, но из-за замены мотора получит штраф в пять позиций на старте воскресной гонки.
Результаты спринта Гран-при Бразилии:
Напомним, за победу в спринте гонщик получает три очка, за второе место – два, третье – одно. Таким образом, Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 21 балла.
Комментарии 0