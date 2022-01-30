Боттас: «Я думаю, что Формула-1 значит для Хэмилтона нечто большее, чем для всех остальных гонщиков»

Валттери Боттас / фото - formula1.com

Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас высказался о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне из Mercedes.

Боттаса цитирует ресурс le10sport.com:

В 2021 году он был на симуляторе почти каждую неделю, чего никогда раньше не делал, всегда что-то пересматривал, и его приверженность делу – это то, перед чем я могу только снять шляпу. Я думаю, что Формула-1 сейчас значит для него нечто большее, чем для всех остальных гонщиков».