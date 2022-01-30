Боттас: «Теперь я понимаю, почему Росберг ушел из Формулы-1»
Боттас: «Я думаю, что Формула-1 значит для Хэмилтона нечто большее, чем для всех остальных гонщиков»
Финский пилот высказался об именитом британце
Валттери Боттас / фото - formula1.com
Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас высказался о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне из Mercedes.
Боттаса цитирует ресурс le10sport.com:
«У него редко бывают плохие гонки, потому что этот парень очень хорошо приспосабливается ко всем ситуациям. Должен также сказать, что я очень усердно работаю с командой, всегда все очень тщательно проверяю. Но если вдруг Льюис узнает, что я был на заводе два дня, то уходит туда на три. Если он в чем-то сомневается, то обязательно разберется с этим до конца, чтобы устранить этот момент.
В 2021 году он был на симуляторе почти каждую неделю, чего никогда раньше не делал, всегда что-то пересматривал, и его приверженность делу – это то, перед чем я могу только снять шляпу. Я думаю, что Формула-1 сейчас значит для него нечто большее, чем для всех остальных гонщиков».
Валттери Боттас объяснил свой уход из Mercedes.
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