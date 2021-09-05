Ферстаппен: «В Mercedes очень старались осложнить нам жизнь, но мы успешно отвечали»
Боттас: «Я не собирался устанавливать лучший круг»
Финн подвел итоги Гран-при Нидерландов
Валттери Боттас / фото - newsupdate.uk
Гонщик Mercedes Валттери Боттас рассказал, что не собирался забирать у Льюиса Хэмилтона очко за быстрейший круг.
Финн заехал на пит-стоп незадолго до финиша и установил лучшее время дня, однако затем Хэмилтон перебил его достижение.
Боттаса цитирует BBC:
«К сожалению, моя гонка получилась не особо насыщенной. Разумеется, я продолжал атаковать. Мы постарались провести гонку с одним пит-стопом и длинным первым отрезком, и я пытался дотянуть до конца на этих шинах. Но в конце гонки у меня был достаточно большой задел, и мы на всякий случай провели остановку. Мы старались, но сегодня темпа не было.
Я не собирался устанавливать быстрейший круг. Льюис его поставил, и мы получили очки».
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