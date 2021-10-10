Боттас: «Льюис минимизировал потери, а я оказался на поуле – так что все хорошо»
Боттас: «Я смогу показать жесткую защиту и попытаюсь удержать Ферстаппена»
Финн начнет гонку в Турции с поула
Валттери Боттас / Фото: S.Etherington
Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился планом на предстоящий Гран-при Турции, который он начнет с поула:
Уверен, Макс сделает все, что сможет. Мне же, на самом деле, практически нечего терять. Конечно, если возникнет такая необходимость, я смогу показать жесткую защиту. Как бы то ни было, я с нетерпением жду старт.
Если я не буду допускать ошибок, у меня должно получиться удержать Макса позади. Надеюсь. Я рад тому, что буду стартовать с первой позиции, это дает мне отличную возможность выиграть.
Да, старт гонки – это всегда риск, но мне кажется, что в условиях гонки наша машина должна работать хорошо. Понятно, что свою роль сыграет и стратегия. В данный момент я чувствую себя уверенно за рулем болида, у нас отличный темп, так что будет стараться двигаться вперед постепенно.
Напомним, что Льюис Хэмилтон начнет гонку с середины пелотона из-за штрафа.
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