Боттас: «Я смогу показать жесткую защиту и попытаюсь удержать Ферстаппена»

Валттери Боттас / Фото: S.Etherington

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился планом на предстоящий Гран-при Турции, который он начнет с поула:



Если я не буду допускать ошибок, у меня должно получиться удержать Макса позади. Надеюсь. Я рад тому, что буду стартовать с первой позиции, это дает мне отличную возможность выиграть.

Да, старт гонки – это всегда риск, но мне кажется, что в условиях гонки наша машина должна работать хорошо. Понятно, что свою роль сыграет и стратегия. В данный момент я чувствую себя уверенно за рулем болида, у нас отличный темп, так что будет стараться двигаться вперед постепенно.