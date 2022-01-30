Боттас: «Я видел Хэмилтона несколько дней спустя после Абу-Даби, и это было похоже на похороны»

Финн уверен, что семикратный чемпион мира не покинет Формулу-1

Валттери Боттас / фото - formula1.com Новичок Alfa Romeo Валттери Боттас рассказал, как отреагировал его бывший напарник по Mercedes Льюис Хэмилтон на результат прошлого сезона Формулы-1. Боттаса цитирует портал Le10sport.com: «Я видел его несколько дней спустя после той гонки, и это все еще было похоже на похороны. Даже когда знаешь, что это не ты проиграл гонку, а тебя ограбили, смириться крайне непросто. Думаю, нужно просто подождать, и он вернется еще сильнее, чем прежде». Валттери Боттас лишился бонусов из-за проигранного титула Льюисом Хэмилтоном.

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