Алонсо: «Хорошо, что в Ф-1 есть Шумахер – он мне нравится»
Брат Шумахера: «Пока все в пользу Хэмилтона, но Red Bull пока не сдался»
Бывший пилот Формлы-1 – о гонце за титул чемпиона Формулы-1
Ральф Шумахер / фото - Getty Images
Ральф Шумахер, бывший пилот Формулы-1 и брать легендарного Михаэля Шумахера, поделился своими мыслями о противостоянии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона мира-2021. Цитирует Шумахера портал Sky Deutschland.
«Red Bull важно сделать свой ход, потому что Mercedes немного быстрее, если говорить о двигателе. В последних двух гонках Mercedes был очень хорош.
Пока все в пользу Льюиса, но Red Bull, пока не сдался».
Напомним, участники Гран-при Сайдовской Аравии столкнутся со строжайшим дресс-кодом
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