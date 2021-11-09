Браун: «Ферстаппен своим подходом напоминает Шумахера»

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун провел сравнение внимания к деталям лидера Red Bull Макса Ферстаппена и семикратного чемпиона Ф-1 Михаэля Шумахера:



Босс Red Bull Кристиан Хорнер сказал после гонки, что Макс потратил много времени, оценивая возможные стратегии на старте. Это напоминает мне о долгих прогулках Михаэля Шумахера по трассе в четверг перед уик-эндами. Он смотрел на повороты и проверял, где можно съехать с трека, если что-то пойдет не так. Михаэль понимал, что это придаст ему уверенности для смелых маневров. Макс очень хорошо справился с первым поворотом в Мексике и был уверен в себе.

Впереди четыре гонки, и может случиться всякое, так что битва за титул далеко не окончена. Я слышал мнение, что оба гонщика заслуживают чемпионство – в каком-то смысле это так.