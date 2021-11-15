Босс Red Bull: «Важно понять, откуда у Mercedes взялась такая скорость – Ферстаппен не мог ничего сделать с таким Хэмилтоном»
Букмекеры оценили шансы Хэмилтона завоевать рекордный титул
До конца чемпионата осталось три Гран-при
Фото: RacingNews365
Букмекеры обновили котировки на чемпионскую борьбу в Формуле-1 сезона 2021/2022.
Еще полмесяца назад эксперты практически не оставляли шансов пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону. Сейчас же его итоговый успех оценивается в коэффициент 2, на лидера общего зачета Макса Ферстаппена можно поставить за 1,8.
Накануне Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Пауло и сократил отставание от Ферстаппена до 14 очков.
До конца сезона остались пять Гран-при: Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Напомним, в случае завоевания титула Хэмилтон станет рекордсменов Формулы-1 по количеству выигранных чемпионатов.
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