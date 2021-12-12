Букмекеры считают, что Хэмилтон станет чемпионом, даже несмотря на поул Ферстаппена

Уже сегодня, 12 декабря, решится судьба чемпионского титула

Фото: пресс-служба Формулы-1

Букмекеры считают, что пилот Mercedes Льюис Хэмилтон станет чемпионом мира-2021.

Коэффициент на победу британца в сезоне 1,8, на другого претендента Макса Ферстаппена из Red Bull можно поставить за 2.

Напомним, судьба титула решится, сегодня, 12 декабря, на Гран-при Абу-Даби. Накануне прошла квалификация, которую выиграл Ферстаппен.

В общем зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне.

Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.