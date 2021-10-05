В следующем сезоне планируется провести рекордное количество этапов Формулы-1
Бывший босс Ф-1 раскритиковал календарь на предстоящий сезон
Экклстоун считает, что 18 этапов за сезон будет приемлимо
Берни Экклстоун / Фото: IMAGO/Sport1
Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал новых руководителей чемпионата за увеличение количества гонок в следующем сезоне:
Именно так вы разочаруете своих самых преданных болельщиков, а также уничтожите интерес ТВ-аудитории. Я считаю, что 18 гонок за сезон – вполне достаточно. Сейчас, когда гонок больше, вы просто разрушаете семьи и лишь подвергаете здоровье людей ненужному стрессу.
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