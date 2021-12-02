Экклстоун: «Поставил бы деньги на Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном»
Бывший руководитель Формулы-1: «Не думаю, что Хэмилтон превзойдет Шумахера в величии»
Берни Экклстоун – о потенциальном восьмом чемпионстве британца
Берни Экклстоун / фото - Getty Images
Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о достижениях Льюиса Хэмилтона, сравнив их с результатами знаменитого Михаэля Шумахера. Цитирует Экклстоуна портал RTL.
«Не думаю, что Хэмилтон превзойдет Шумахера в величии, если станет восьмикратным чемпионом мира. Вообще, я удивлен, что в начале года Льюис не сказал: «Я завершаю карьеру. Не хочу выиграть больше гонок и титулов, чем Михаэль».
Напомним, руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался о предстоящем Гран-при Саудовской Аравии.
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