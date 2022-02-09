Доменикали: «Хэмилтон невероятно важен не только для нашего вида спорта, но и для всего мира»
«Чем я занимался, пока меня не было». Хэмилтон показал как проводил свободное от гонок время
Семикратный чемпион мира опубликовал новую серию снимков
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал как проводил свободное от гонок время после неудачного прошлого сезона, опубликовав новую серию снимков.
«Чем я занимался, пока меня не было».
Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о роли Льюиса Хэмилтона в автоспорте.
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