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Чемпион Формулы-Е может стать напарником Боттаса в Alfa Romeo
Нидерландец подписал контракт с командой Ф-1
Ник Де Врис / фото - Getty Images
Чемпион Формулы-Е Ник де Врис подписал контракт с одной из команд Формулы-1. Об этом стало известно из сообщения портала GP Today.
«Ник будет выступать в Формуле-1 в следующем году. Он подписал контракт на следующее утро после Гран-при Нидерландов».
Источник сообщает, что нидерландец, скорее всего, станет напарником Валттери Боттаса в Alfa Romeo. Финн накануне официально стал пилотом швейцарского коллектива.
Сам Боттас ранее прокомментировал свой переход.
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