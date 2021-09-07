Чемпион Формулы-Е может стать напарником Боттаса в Alfa Romeo

Нидерландец подписал контракт с командой Ф-1

Ник Де Врис / фото - Getty Images

Чемпион Формулы-Е Ник де Врис подписал контракт с одной из команд Формулы-1. Об этом стало известно из сообщения портала GP Today.

«Ник будет выступать в Формуле-1 в следующем году. Он подписал контракт на следующее утро после Гран-при Нидерландов».

Источник сообщает, что нидерландец, скорее всего, станет напарником Валттери Боттаса в Alfa Romeo. Финн накануне официально стал пилотом швейцарского коллектива.

Сам Боттас ранее прокомментировал свой переход.