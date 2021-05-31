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Чемпион Ф-1: «Шумахеру было сложно сиять в Mercedes из-за возраста, как и Алонсо сейчас в Alpine»

Росберг предположил, что возвращение в «Королеву автоспорта» может занять некоторое время
Автоспорт Формула-1
15:06
Чемпион Ф-1: «Шумахеру было сложно сиять в Mercedes из-за возраста, как и Алонсо сейчас в Alpine»
Алонсо и Шумахер / Фото: motorsport images / formula1.com

Чемпион Ф-1 Нико Росберг сравнил выступления пилота Фернандо Алонсо в сезоне-2021 в составе Alpine с этапом карьеры семикратного чемпиона мира Михаэлем Шумахером времен его выступлений в Mercedes в 2010-2013 годах.

Слова Росберга приводит GPBlog:

Alpine – автомобиль, которым сложно управлять, и Алонсо сейчас не получает от этого удовольствия. Ему предстоит долгий путь. Иногда он сияет, как и Михаэль Шумахер, когда я был его напарником в Mercedes, но это было очень сложно делать из-за возраста.

То же самое происходит и с Алонсо. Он провел два года вдали от Формулы-1, так что ему потребуется время, чтобы вновь набрать обороты.

Напомним, что Алонсо предложил изменения, которые могут увеличить интерес зрителей к Гран-при Монако. На этапе на трассе Монте-Карло испанец пришел 13-м.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Фернандо Алонсо Михаэль Шумахер

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