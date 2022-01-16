Чемпион Формулы-1: «Хэмилтон навредит себе, если уйдет из спорта на фоне негативных обстоятельств»
Чемпион Формулы-1 Марио Андретти прокомментировал потенциальный уход из спорта гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Андретти цитирует портал RacingNews365:
«Трудно залезть в чужую голову. Но будь я на его месте, то сказал бы: «Знаете что? Я выйду и покажу им!»
У него есть большой стимул стать восьмикратным чемпионом Формулы-1. Какая еще мотивация нужна?
Он может еще очень многого добиться, для этого у Хэмилтона есть все необходимое. Я уверен, что все его поклонники хотели бы это увидеть. Пусть эта сага продолжится, это великое соперничество между двумя командами и двумя великими гонщиками.
Я думаю, что он, возможно, даже навредит себе, если уйдет из спорта на фоне негативных обстоятельств. Льюис не может жаловаться на невезение, достаточно вспомнить, что произошло в Сильверстоуне, когда он выбил соперника с трассы, а потом выиграл гонку».
Босс Mercedes Тото Вольфф высказался о потенциальном уходе Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.
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