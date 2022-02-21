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Золотая коллекция бокса

Чемпион Формулы-1 рассказал о потенциальной новой команде в «Королеве» автоспорта

Марио Андретти считает, что новый коллектив принесет выгоду всем сторонам
Автоспорт Формула-1
19:00
Чемпион Формулы-1 рассказал о потенциальной новой команде в «Королеве» автоспорта
Марио Андретти / Фото: Indycar

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти рассказал о планах своего сына Майкла о создании новой команды в «Королеве» автоспорта – Andretti Global:

Подобные инвестиции могут идти только на пользу всем. С учетом того, что у США уже есть два Гран-при в Формуле-1… Если заявку Майкла одобрят, то да, он пригласит как минимум одного американского гонщика, если не двух.

Иначе мне даже сложно представить, что еще должно случиться, чтобы американский пилот попал в Формулу-1. Я также уже общаюсь с некоторыми интересными специалистами из Великобритании на предмет формирования технического штаба, так что мы будем стремиться заполучить лучших.

Мы не вчера родились, мы реалисты. И понимаем, с чем имеем дело. В то же время у нас есть хорошая финансовая поддержка. Как можно осуществить задуманное? Правильно, окружить себя правильными людьми. И многое уже было сделано – к нашей команде присоединились опытные люди, уже работавшие в Формуле-1.

В FIA не называют конкретных сроков рассмотрения заявки. Они лишь говорят, что работают над этим. Нам нужно это принять. И конечно мы верим в себя и настроены оптимистично.

Для Формулы-1 американская команда с местным пилотом является едва ли не самым желанным. Выход на рынок США к самой платежеспособной аудитории – мечта Liberty Media, которые в данный момент владеют акциями Ф-1.

Напомним, что семикратный чемпион Льюис Хэмилтон жаждет увидеть отчет о гонке, в которой его лишили титула.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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