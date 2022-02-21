Чемпион Формулы-1 рассказал о потенциальной новой команде в «Королеве» автоспорта

Марио Андретти / Фото: Indycar

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти рассказал о планах своего сына Майкла о создании новой команды в «Королеве» автоспорта – Andretti Global:



Иначе мне даже сложно представить, что еще должно случиться, чтобы американский пилот попал в Формулу-1. Я также уже общаюсь с некоторыми интересными специалистами из Великобритании на предмет формирования технического штаба, так что мы будем стремиться заполучить лучших.

Мы не вчера родились, мы реалисты. И понимаем, с чем имеем дело. В то же время у нас есть хорошая финансовая поддержка. Как можно осуществить задуманное? Правильно, окружить себя правильными людьми. И многое уже было сделано – к нашей команде присоединились опытные люди, уже работавшие в Формуле-1.

В FIA не называют конкретных сроков рассмотрения заявки. Они лишь говорят, что работают над этим. Нам нужно это принять. И конечно мы верим в себя и настроены оптимистично.