Ферстаппен: «Я быстрее Хэмилтона – абсолютно уверен в этом»
Чемпион мира в составе Mercedes предположил, кто займет второй кокпит у Red Bull в следующем сезоне
Росберг считает, что Перес не останется в команде
Нико Росберг / Фото: wealthypersons.com
Чемпион Ф-1 в составе Mercedes Нико Росберг считает, что пилот Alpha Tauri Пьер Гасли может вновь вернуться в состав Red Bull и стать напарником Макса Ферстаппена:
Судя по тому, как он выступает на данный момент, в следующем году его должны посадить в Red Bull. Но команда беспокоится, справится ли он с давлением. Сейчас в Alpha Tauri давления нет, напарник сильно отстает, и роль лидера – это легко. Быть же партнером Макса Ферстаппена – самая тяжелая ситуация во всей Формуле-1. Вот почему Red Bull так сложно принять решение.
Потрясающе, что все эти невероятные гонщики (Гасли, Албон, Перес), которые становились напарниками Макса Ферстаппена, не смогли приблизиться к нему даже на расстояние пяти десятых с круга. В какой-то момент мы должны это сказать – Ферстаппен абсолютно феноменален.
Напомним, что после провалов Red Bull на двух последних этапах Гран-при Mercedes вернул лидерство в Кубке Конструкторов.