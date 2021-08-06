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Чемпион мира в составе Mercedes предположил, кто займет второй кокпит у Red Bull в следующем сезоне

Росберг считает, что Перес не останется в команде
Автоспорт Формула-1
6 августа 16:36
Чемпион мира в составе Mercedes предположил, кто займет второй кокпит у Red Bull в следующем сезоне
Нико Росберг / Фото: wealthypersons.com

Чемпион Ф-1 в составе Mercedes Нико Росберг считает, что пилот Alpha Tauri Пьер Гасли может вновь вернуться в состав Red Bull и стать напарником Макса Ферстаппена:

Судя по тому, как он выступает на данный момент, в следующем году его должны посадить в Red Bull. Но команда беспокоится, справится ли он с давлением. Сейчас в Alpha Tauri давления нет, напарник сильно отстает, и роль лидера – это легко. Быть же партнером Макса Ферстаппена – самая тяжелая ситуация во всей Формуле-1. Вот почему Red Bull так сложно принять решение.

Потрясающе, что все эти невероятные гонщики (Гасли, Албон, Перес), которые становились напарниками Макса Ферстаппена, не смогли приблизиться к нему даже на расстояние пяти десятых с круга. В какой-то момент мы должны это сказать – Ферстаппен абсолютно феноменален.

Напомним, что после провалов Red Bull на двух последних этапах Гран-при Mercedes вернул лидерство в Кубке Конструкторов.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Нико Росберг Макс Ферстаппен Пьер Гасли

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