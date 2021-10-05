Чемпиона Формулы-1 подозревают в уклонении от уплаты налогов

Жаку Вильневу может грозить реальный тюремный срок

Жак Вильнев / фото - Getty Images

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнев подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает портал CBC. Документы, подтверждающие использование офшорных схем Вильневом, были опубликованы в так называемом «досье Пандоры», подготовленном Международным консорциумом журналистов.

По информации журналистов, Вильнев начал заниматься подобными махинациями еще в 1992 году. Он создавал офшорные компании в странах с нулевым налогообложением. Они помогали ему избегать налогов с рекламных и гоночных доходов.

Напомним, в следующем сезоне планируется провести рекордное количество этапов Формулы-1.