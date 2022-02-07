Четырехкратный чемпион Ф-1 не прочь перейти в ралли

Лёб и Феттель / Фото: Twitter Aston Martin

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель заявил, что рассмотрит предложение с возможным продолжением карьеры в ралли, если ему такое предоставят:



Но опыт и правда удивительный. Мы также немного пообщались с ребятами за обедом, чтобы узнать чуть больше – ты же не можешь просто сесть за руль любой машины и сразу поехать.

Как и в Формуле-1, да и вообще в любой другой категории, в ралли нужно много готовиться – тебе нужны заметки о маршруте, дорожная карта, нужно многое анализировать. Точно так же, как мы в Формуле-1 много готовимся к гонке, а после нее анализируем большое количество данных.

В ралли все зависит не только от твоего пилотажа, но и от многих других вещей. Так что да, очень непросто сразу сесть за руль машины и оказаться быстрым. Нужно время, нужно набраться опыта. Но если кому-то захочется дать мне шанс попробовать себя в ралли, и у него есть на это достаточно времени – я с радостью изучу предложение.

Мне кажется, что в ралли ты получаешь очень большое удовольствие от пилотажа, от управления самой машиной – ты можешь чуть-чуть играться с ней, у тебя есть больше свободы. Обычно (в Ф-1) если машину сносит, то тебе нужно сразу корректировать ее движение, и все равно ты потеряешь время.

В ралли в этом смысле больше «серых зон». Можно даже пустить машину боком – да, ты можешь потерять на этом время, но все равно сможешь скорректировать ее движение.

Разумеется, если ты хочешь демонстрировать идеальный пилотаж, то диапазон для различных отклонений в пилотаже должен быть минимальным. Да вы и сами видели разницу (на примере соперничества Феттеля с Лёбом). Но мне все равно очень понравилось.