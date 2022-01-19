Четырехкратный чемпион Ф-1 не уверен, что Хэмилтон вернется в Формулу-1

Фото: Mercedes

Четырехкратный чемпион Ф-1 Ален Прост не исключает, что Льюис Хэмилтон может не вернуться в «Королеву автоспорта», но надеется, что семикратный не завершит карьеру:



Но мотивацию и правда можно легко потерять. Посмотрите на мой сезон-1984 – тогда я не потерял мотивацию. Мы с Ники провели отличный сезон. Однако в 1990 году после гонки на «Сузуке» все было совсем иначе (Прост сошел с трассы после столкновения с Сенной). Тогда я и правда чуть не ушел из Формулы-1. Я был очень к этому близок.

Так что я все хорошо понимаю. Думаю, в случае с Льюисом шансы где-то 50 на 50, ему нужно сделать выбор. Я надеюсь, что он останется и продолжит бороться. Но я не знаю, это очень личный выбор, все зависит от человека. Но я все равно думаю, что Льюис вернется. Надеюсь на это, ведь потеря такого гонщика будет очень досадной для Формулы-1.