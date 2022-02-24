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Четырехкратный чемпион Ф-1: «Шокирован из-за новостей в Украине. Сейчас люди погибают из-за безумца у власти»

Себастьян Феттель осудил военное нападение России на нашу страну
Автоспорт Формула-1
16:42
Четырехкратный чемпион Ф-1: «Шокирован из-за новостей в Украине. Сейчас люди погибают из-за безумца у власти»
Фото: EssentiallySports

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель жестко осудил военное нападение России на Украину, а также сообщил, что не будет выступать на Гран-при Сочи-2022. Слова немецкого гонщика приводит Motorsport:

«Сегодня с утра был шокирован из-за новостей в Украине. Это ужасно. Как вы знаете, у нас в календаре есть гонка в России, но я считаю, что не должен туда ехать. И не поеду туда

Я не знаю, какая позиция у других, но у меня именно такая.

Сейчас люди погибают из-за безумца у власти».


В тоже время, два известных украинских боксера Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не прокомментировали ситуацию в Украине.

Сергей Остапенко
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