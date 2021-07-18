Что за гонка! Хэмилтон за два круга до финиша вырвал победу в Гран-при Великобритании

Британец практически полностью нивелировал отставание от Ферстаппена в личном зачете

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании. Второе место занял гонщик Ferrari Ландо Норрис, третье – еще один представитель Mercedes Валттери Боттас.

С самого старта Хэмилтон начал атаковать стартовавшего с поул-позиции Макса Ферстаппена, в результате чего лидер чемпионата разбил свой болид и сошел. Льюис тоже повредил машину, а также выпустил на первое место Леклера. Гонка была остановлена и возобновилась где-то через полчаса. После долгих разбирательств стюарды признали Хэмилтона виновным в инциденте с Ферстаппеном и выписали ему 10-секундный штраф.

На рестарте лидером остался Леклер, который хоть и испытывал трудности с двигателем, но Льюису подъехать не позволял. И только после пит-стопа (здесь же он и отбыл свой штраф), совершенного на 27-м круге, семикратный чемпион мира начал сокращать отставание. В какой-то момент казалось, что борьбы за победу уже не будет, однако Хэмилтон, подбадриваемый своим инженером, начал показывать фантастически темп и за два круга до финиша атаковал Леклера, после чего удержал лидерство.

Как итог – восьмая победа Хэмилтона в Сильверстоуне. Но, что самое важное для британца, в личном зачете он сократил отставание от Ферстаппена до 8-ми очков. В Кубке конструкторов все также сложилось для Mercedes как нельзя лучше. После схода Фестаппена и неудачного выступления Серхио Переса (16-е место) «серебряные стрелы» отстают от Red Bull всего на 4 очка.

Полные результаты гонки:

Также отметим, что эта победа стала для Хэмилтона 99-й в карьере.

