Де Виллерс стал лучшим на девятом этапе Дакара в классе внедорожников
Завершился девятый этап Дакара. В классе внедорожников лучшим стал Жинель де Виллерс. Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия
отстал от победителя на немногим более минуты, а его преследователь Себастьян Леб – на 2 минуты 11 секунд.
Украинский экипаж финишировал Сергея Малика и Любомира Шумакова финишировал 79-м и в общем зачете поднялся на 80-е место.
Мотоциклы
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 2:29.30
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +1.26
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.47
Общий зачет:
1. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») – 30:14.03
2. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») +2.12
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +3.56
Квадроциклы
1. Пабло Копетти (США, «Ямаха») – 3:18.58
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +6.16
3. Франсиско Морено (Аргентина, «Ямаха») +9.05
Общий зачет:
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 38:06.16
2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +24.31
3. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2:38.02
Внедорожники
1. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») – 2:23.08
2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +0.09
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +1.04
…
5. Себастьян Леб (Франция, BRX) +2.11
6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2.48
Общий зачет:
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 30:10.04
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +39.05
3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +58.44
Мотовездеходы SSV
1. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 3:00.52
2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +0.58
3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.36
Общий зачет:
1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 37:14.28
2. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +13.47
3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +16.27
Грузовики
1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 2:38.43
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2.34
3. Мартин Мацик (Чехия, «ИВЕКО») +2.37
Общий зачет:
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 32:43.53
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +8.51
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +41.18
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