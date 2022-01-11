Де Виллерс стал лучшим на девятом этапе Дакара в классе внедорожников

Аль-Аттия увеличил преимущество над Лебом более чем на минуту

Фото: Twitter Toyota Gazoo Racing

Завершился девятый этап Дакара. В классе внедорожников лучшим стал Жинель де Виллерс. Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия отстал от победителя на немногим более минуты, а его преследователь Себастьян Леб – на 2 минуты 11 секунд.



Украинский экипаж финишировал Сергея Малика и Любомира Шумакова финишировал 79-м и в общем зачете поднялся на 80-е место.

Мотоциклы

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 2:29.30

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +1.26

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.47

Общий зачет:

1. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») – 30:14.03

2. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») +2.12

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +3.56

Квадроциклы

1. Пабло Копетти (США, «Ямаха») – 3:18.58

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +6.16

3. Франсиско Морено (Аргентина, «Ямаха») +9.05

Общий зачет:

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 38:06.16

2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +24.31

3. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2:38.02

Внедорожники

1. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») – 2:23.08

2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +0.09

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +1.04

…

5. Себастьян Леб (Франция, BRX) +2.11

6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2.48

Общий зачет:

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 30:10.04

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +39.05

3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +58.44

Мотовездеходы SSV

1. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 3:00.52

2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +0.58

3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.36

Общий зачет:

1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 37:14.28

2. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +13.47

3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +16.27

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 2:38.43

2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2.34

3. Мартин Мацик (Чехия, «ИВЕКО») +2.37

Общий зачет:

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 32:43.53

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +8.51

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +41.18

Результаты восьмого этапа.