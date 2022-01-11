Де Виллерс стал лучшим на девятом этапе Дакара в классе внедорожников

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 4
Сегодня 15
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
20:00 Фрелунда - Регле 1:3 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс 1:5 Окончен
18:30 Донбасс - СК Сокол 4:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 1:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:0 2-й период
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 32:52 3-я четверть
Хоккей (9 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 1:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:0 2-й период
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 32:52 3-я четверть
Хоккей (6 событий из 13) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

Де Виллерс стал лучшим на девятом этапе Дакара в классе внедорожников

Аль-Аттия увеличил преимущество над Лебом более чем на минуту
Автоспорт Ралли Дакар
11 января 18:17
Де Виллерс стал лучшим на девятом этапе Дакара в классе внедорожников
Фото: Twitter Toyota Gazoo Racing

Завершился девятый этап Дакара. В классе внедорожников лучшим стал Жинель де Виллерс. Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия отстал от победителя на немногим более минуты, а его преследователь Себастьян Леб – на 2 минуты 11 секунд.

Украинский экипаж финишировал Сергея Малика и Любомира Шумакова финишировал 79-м и в общем зачете поднялся на 80-е место. 

Мотоциклы

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 2:29.30

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +1.26

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.47

Общий зачет:

1. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») – 30:14.03

2. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») +2.12

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +3.56

Квадроциклы

1. Пабло Копетти (США, «Ямаха») – 3:18.58

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +6.16

3. Франсиско Морено (Аргентина, «Ямаха») +9.05

Общий зачет:

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 38:06.16

2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +24.31

3. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2:38.02

Внедорожники

1. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») – 2:23.08

2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +0.09

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +1.04

5. Себастьян Леб (Франция, BRX) +2.11

6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2.48

Общий зачет:

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 30:10.04

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +39.05

3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +58.44 

Мотовездеходы SSV

1. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 3:00.52

2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +0.58

3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.36

Общий зачет:

1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 37:14.28

2. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +13.47

3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +16.27

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 2:38.43

2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2.34

3. Мартин Мацик (Чехия, «ИВЕКО») +2.37 

Общий зачет:

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 32:43.53

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +8.51

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +41.18

Результаты восьмого этапа.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ралли Дакар

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Автоспорт Ралли Дакар
10 января 19:40
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
Автоспорт Ралли Дакар
10 января 18:39
1
Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
Автоспорт Ралли Дакар
09 января 20:45
Леб после пятого этапа Дакара сократил отставание от Аль-Аттии
Леб после пятого этапа Дакара сократил отставание от Аль-Аттии
Автоспорт Ралли Дакар
06 января 20:05
Сайнс-старший выиграл 3-й этап ралли Дакар, а украинцы опустились в общем зачете
Сайнс-старший выиграл 3-й этап ралли Дакар, а украинцы опустились в общем зачете
Автоспорт Ралли Дакар
04 января 19:39
В Саудовской Аравии прошел первый этап Ралли Дакар. Украинцы Малик и Шумаков 65-е
В Саудовской Аравии прошел первый этап Ралли Дакар. Украинцы Малик и Шумаков 65-е
Автоспорт Ралли Дакар
02 января 21:30

Новости: Автоспорт

Де Виллерс стал лучшим на девятом этапе Дакара в классе внедорожников
Де Виллерс стал лучшим на девятом этапе Дакара в классе внедорожников
Ралли Дакар
11 января 18:17
Возвращение Хэмилтона зависит от расследования FIA
Возвращение Хэмилтона зависит от расследования FIA
Формула-1
11 января 15:57
Шумахер с большими ожиданиями подходит к сезону-2022
Шумахер с большими ожиданиями подходит к сезону-2022
Формула-1
10 января 22:54
«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве
«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве
Ралли Дакар
10 января 20:30
Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Ралли Дакар
10 января 19:40
Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Формула-1
10 января 19:07
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
Ралли Дакар
10 января 18:39
Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
Ралли Дакар
09 января 20:45
Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Формула-1
08 января 18:00
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
15
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости