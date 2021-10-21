Для участия на этапе Гран-при Австралии будет одно обязательное условие

Гран-при Австралии / Фото: formula1.com

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что в связи с ситуацией с коронавирусом для участия в Гран-при Австралии будет обязательное условие:



Наша позиция не изменится в ближайшее время. Мы не собираемся поощрять людей отказываться от вакцинации, потому что они считают, что могут подождать несколько месяцев или несколько недель.