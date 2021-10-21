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Для участия на этапе Гран-при Австралии будет одно обязательное условие

Без вакцинации не будет возможным въехать на материк
Автоспорт Формула-1
17:13
Для участия на этапе Гран-при Австралии будет одно обязательное условие
Гран-при Австралии / Фото: formula1.com

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что в связи с ситуацией с коронавирусом для участия в Гран-при Австралии будет обязательное условие:

Я не думаю, что невакцинированный теннисист получит визу для въезда в страну. А даже если бы они смогли получить визу, то им пришлось бы провести пару недель на карантине. Но мы не будем использовать персональный подход. Не думаю, что невакцинированный теннисист, гольфист или гонщик Формулы-1 даже получит визу, чтобы приехать сюда. Необходимо проходить вакцинацию, чтобы обезопасить себя и других.

Наша позиция не изменится в ближайшее время. Мы не собираемся поощрять людей отказываться от вакцинации, потому что они считают, что могут подождать несколько месяцев или несколько недель.

Участники Гран-при Сайдовской Аравии столкнутся со строжайшим дресс-кодом.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Гран-при Австралии вакцинация

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