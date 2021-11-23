До конца сезона Формулы-1 лишь две гонки. Ферстаппен может оставить Хэмилтона без титула уже в Саудовской Аравии

Сейчас гонщиков разделяют всего 8 очков

Превью

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон / Фото - by Jared C. Tilton/Getty Images

В Формуле-1 давненько не было настолько горячо в борьбе за титул чемпиона. В последние пару сезонов Льюис Хэмилтон пользовался подавляющим перевесом Mercedes и сровнялся с Михаэлем Шумахером по количеству титулов.

В 2017 и 2018 годах Себастьян Феттель вроде бы и боролся с британцем, но никак не мог дотянуть до конца сезона. Получается, последний раз мы с вами наблюдали борьбу ноздря в ноздрю пять лет назад.

Тогда Нико Росберг лишь на пять очков обошел Хэмилтона, хоть и уступил партнеру по команде победы в последних четырех гонках сезона. Немец остается единственным, кто за последние семь лет смог оставить Луиса у себя за спиной.

Но в 2016 году было противостояние между гонщиками одной команды. И целых девять лет назад мы с вами наблюдали борьбу за титул представителей двух разных коллективов.

Это были Себастьян Феттель со стороны Red Bull и Фернандо Алонсо со стороны Ferrari. По итогам сезона между ними оказалось всего три очка.

Обзор решающей гонки сезона-2012:

И вот после седьмой победы в сезоне и 102-й в карьере Хэмилтон за две гонки до финиша чемпионата приблизился на расстояние восьми очков к Фестаппену.

Положение в личном зачете:

1. Макс Ферстаппен – 351,5

2. Льюис Хэмилтон – 343,5

3. Валттери Боттас – 203

4. Серхио Перес – 190

5. Ландо Норрис – 153

И британец уверен, что ему в Саудовской Аравии и ОАЭ удастся отыграть отставание. На самом деле, сейчас все в его руках.

«Здорово, что в последние две недели мы добились таких результатов. Я благодарен команде, нашим парням и девушкам на базе, которые упорно работали, чтобы во второй половине сезона мы смогли сократить отставание. Но праздновать и отдыхать некогда. Мы сосредоточены на работе и продолжаем погоню. Сейчас я в лучшей физической форме за весь сезон. Машина в порядке. Я с уверенностью жду следующих гонок. Думаю, мы должны быть быстры. С нетерпением жду этой битвы».

Впрочем, и в Red Bull настроены на борьбу. Руководитель команды Кристиан Хорнер надеется, что им достанется победа не только в личном, но и в командном зачете:

«Теперь мы уступаем всего пять очков в Кубке конструкторов, а у Макса преимущество в восемь очков, так что впереди две очень важные гонки. На следующей неделе мы продолжим работу и постараемся улучшить машину – посмотрим, что получится в Джидде».

Мнения экспертов перед гонкой на берегу Красного моя разделяются. Некоторые, как, считают, что Ферстаппену может помочь только чудо:

«Mercedes сейчас стабильно быстрее Red Bull. Макс выкладывается на все 100 процентов, он показывает, насколько он хороший гонщик. Но в нормальных обстоятельствах у него нет шансов на титул. Ферстаппену остается уповать на везение».

На самом деле, нидерландец может оформить свой первый в карьере титул уже в Саудовской Аравии. Правда, это выглядит действительно маловероятно, учитывая то, какие условия ему нужно выполнить.

Ферстаппен станет чемпионом в Саудовской Аравии, если:

Выиграет гонку с быстрейшим кругом, а Хэмилтон будет шестым или ниже

Выиграет гонку, а Хэмилтон будет седьмым или ниже

Финиширует вторым с быстрейшим кругом, а Хэмилтон будет десятым или ниже

Финиширует вторым, а Хэмилтон останется без очков

Как видите, нужно чтобы в Джидде произошло что-то экстраординарное, ведь британец лишь три раза в сезоне финишировал ниже пятого места:

7-й в Монако (победа Ферстаппена)

15-й в Азербайджане (Ферстаппен не финишировал)

Не финишировал в Италии (Ферстаппен тоже не финишировал)

Судя по всему, в Джидде (3-5 декабря) будет просто интересно, а вот в Абу-Даби (10-12 декабря) интрига будет накалена до предела.