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«Должен позаботиться о будущем». Ландо Норрис из-за налогов переехал в Монако
Пилот McLaren не скрывает, что переезд обусловлен финансовой выгодностью
Фото: Eurosport
Пилот McLaren Ландо Норрис переехал жить в Монако.
Британский гонщик не скрывает, что причиной переезда послужили налоговые условия жизни в Монако. Слова Норриса приводит Reuters:
«Многие гонщики переезжают в Монако. Я тоже должен позаботиться о своей жизни и своем будущем. Люди многое делают ради денег, и мой переезд из этого же списка».
Напомним, Норрис занимает пятое место в зачете пилотов Формулы-1, имея в своем активе 153 очка за два Гран-при до завершения чемпионата.
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